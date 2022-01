https://fr.sputniknews.com/20220122/prague-reclame-des-compensations-a-varsovie-pour-les-dommages-causes-par-la-mine-de-turow-1054552224.html

Prague réclame des compensations à Varsovie pour les dommages causés par la mine de Turow

Le gouvernement tchèque réclame 50 millions d'euros pour compenser les externalités négatives engendrées par l'exploitation de la mine géante de Turow par la... 22.01.2022, Sputnik France

Prague insistait sur une compensation de 50 millions d'euros alors que la Pologne entendait payer 40 millions d'euros, a indiqué la ministre à l'agence d'informations tchèque (CTK), ajoutant que le gouvernement allait discuter mercredi d'un projet d'accord révisé avec la Pologne sur Turow et que des pourparlers reprendraient "idéalement d'ici fin janvier" avec ce pays.La République tchèque se plaint des conséquences pour l'environnement (bruit, poussières, appauvrissement des réserves souterraines en eau) de l'exploitation de la mine de Turow située dans le sud-ouest de la Pologne, à la frontière de la République tchèque et de l'Allemagne qui s'en plaint également.Malgré les protestations de ces deux pays, le gouvernement polonais a reconduit pour six ans en 2020 l'autorisation d'exploitation de Turow, en service depuis 1904.Saisie par la République tchèque, la Cour européenne de justice a ordonné en mai 2021, dans une décision rendue en référé (en urgence), la cessation "immédiate" de l'exploitation de cette mine en raison d'effets nocifs pour l'environnement.Cette décision a été suivie le 20 septembre par la condamnation de Varsovie à une astreinte de 500.000 euros par jour jusqu'à l'arrêt de la mine. Mais Varsovie a refusé de payer, fustigeant une "sanction illégale" et jugeant Turow indispensable à la sécurité énergétique du pays.La mine assure la fourniture d'environ 7% de l'électricité en Pologne.

