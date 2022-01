https://fr.sputniknews.com/20220122/propos-controverses-sur-la-crimee-berlin-critique-le-chef-de-la-marine-allemande-retropedale-1054555304.html

Propos controversés sur la Crimée: Berlin critique, le chef de la Marine allemande rétropédale

Propos controversés sur la Crimée: Berlin critique, le chef de la Marine allemande rétropédale

La Bundeswehr a pris position contre les dires du chef de la Marine allemande concernant la Crimée et la crise ukrainienne, prononcés lors de son déplacement... 22.01.2022, Sputnik France

2022-01-22T22:34+0100

2022-01-22T22:34+0100

2022-01-22T22:49+0100

crise en ukraine

allemagne

ukraine

crimée

ministère allemand de la défense

international

inde

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/16/1054556557_0:236:2772:1795_1920x0_80_0_0_dfe99aa6f7bbd0963ff05f2388928f69.jpg

La partie du discours prononcée en Inde par le vice-amiral Kay-Achim Schönbach, chef de la Marine allemande, et consacrée aux relations avec Kiev et Moscou a été vivement critiquée par la Défense fédérale du pays.Sur son compte Twitter, le vice-amiral a reconnu une "erreur" de sa part.Le 21 janvier, lors d’un déplacement en Inde, le chef de la Marine allemande a participé à une rencontre à l’Institut Manohar Parrikar pour les études de défense et analyses (MP-IDSA).Parlant de plusieurs sujets relatifs à la sécurité internationale, le vice-amiral a notamment affirmé que la Crimée ne ferait plus jamais partie de l’Ukraine et que ce pays ne pourrait pas devenir membre de l’Otan.Réaction de KievSuite aux propos du militaire allemand, la diplomatie ukrainienne a convoqué l’ambassadrice d’Allemagne, Anka Feldhusen, pour protester contre ces déclarations "catégoriquement inacceptables", selon Kiev.Les autorités ukrainiennes ont également exprimé leur "profonde déception" par la position allemande concernant la non-livraison d’"armes défensives" à Kiev pour appeler à une "position plus proactive" de Berlin dans le soutien de l’Ukraine.

allemagne

ukraine

crimée

inde

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Kirill Batarin https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/02/1045430205_50:0:2070:2019_100x100_80_0_0_e1d7fbb08e90d4c0262bbfcb9e8a18a6.jpg

Kirill Batarin https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/02/1045430205_50:0:2070:2019_100x100_80_0_0_e1d7fbb08e90d4c0262bbfcb9e8a18a6.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Kirill Batarin https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/02/1045430205_50:0:2070:2019_100x100_80_0_0_e1d7fbb08e90d4c0262bbfcb9e8a18a6.jpg

crise en ukraine, allemagne, ukraine, crimée, ministère allemand de la défense, international, inde