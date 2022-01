https://fr.sputniknews.com/20220122/tunisie-kais-saied-sengage-a-respecter-les-libertes-dit-lelysee-1054547866.html

Tunisie: Kaïs Saïed s'engage à respecter les libertés, dit l'Élysée

Emmauel Macron s'est entretenu samedi avec son homologue tunisien Kaïs Saïed, qui s'est engagé à respecter l'Etat de droit et les libertés démocratiques, a... 22.01.2022, Sputnik France

"Le Président (français) a salué l'annonce du calendrier de transition et a encouragé le président Saïed à mener la transition dans le cadre le plus inclusif possible", écrit l'Elysée dans un communiqué.En juillet, Kaïs Saïed a suspendu les travaux du Parlement et s'est arrogé l'ensemble des pouvoirs, ce que ses détracteurs qualifient de coup d'État.Selon le communiqué de l'Élysée, le chef de l'État français et son homologue tunisien ont évoqué la situation en Tunisie. Emmanuel Macron a notamment encouragé Kaïs Saïed à mettre en place un programme de réformes nécessaires pour faire face à la crise économique que connait la Tunisie et a souligné que la France était prête à apporter son aide.Emmanuel Macron a par ailleurs renouvelé son invitation au Président tunisien à participer au sommet UE/Union africaine des 17 et 18 février prochains.

