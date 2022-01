Un couple contraint de payer une facture EDF salée

https://fr.sputniknews.com/20220122/un-couple-contraint-de-payer-une-facture-edf-salee--1054541337.html

Mauvaise nouvelle pour un couple de restaurateurs en Vendée. Ceux-ci ont reçu une facture de 19.166 euros pour deux mois alors qu’ils doivent régler en temps normal 500 euros, relate Ouest-France.Nathalie et Fabrice Ferion, propriétaires du Buffet Jardais à Jard-sur-Mer, affirment que cette facture serait due à une mésentente entre Enedis, responsable du réseau de distribution et des compteurs, et EDF qui gère la facturation des clients. Ils ont contacté les deux sociétés à plusieurs reprises par téléphone et déplorent de n’avoir jamais eu le même interlocuteur en ligne.M.Ferion a ajouté qu’il leur est demandé de régulariser la somme, sous peine de coupure de courant. Et ce contentieux a un coût pour la famille qui doit faire opposition sur les prélèvements d’EDF auprès de leur banque. Le couple estime être victime de cette situation qui l’oblige à régler intégralement la somme pour être ensuite remboursé. Il assure ne pas refuser d’honorer ses factures et cherche à trouver une solution afin de résoudre la situation.Les Ferion souhaitent qu’une estimation soit faite à partir du compteur défectueux, remplacé par un compteur d’occasion, puis par un compteur Linky, et "corresponde à quelque chose".Le fonctionnement des compteurs en questionPhilippe Delangle, technicien d’intervention à Enedis et lanceur d’alerte, a déclaré à Sputnik que la problématique d’aujourd'hui, c'est qu'Enedis ne remet pas en cause le fonctionnement des compteurs Linky.Selon lui, la commission de régulation devrait se pencher sur cette question et il se demande pourquoi il a été décidé en 2010 de passer les contrats en kilovoltampère (kVA) à la place du kilowatt (kW), comme cela était le cas auparavant. Pour les professionnels, la puissance de souscription, exprimée en kVA, peut différer fortement de la puissance active exprimée en kW, en fonction des appareils présents dans leur installation.M.Delangle rappelle que sur les appareils électriques, il n'y a que la puissance en kW qui est indiquée et pas celle en kVA ou en VA (voltampère). Selon lui, si nous avions cet élément, nous pourrions comparer. Il précise que l'énergie réactive en kVAR n'est pas comptabilisée ou du moins visible sur les compteurs Linky et que rien ne dit qu'elle n'est pas comptabilisée.L’impact des hautes fréquences sur la consommationL’interlocuteur de Sputnik s’interroge également sur l'impact des hautes fréquences sur les consommations.Enfin, il signale qu’il y a environ 37 millions de compteurs dont la puissance maximum est de 36 kVA et que cette puissance réactive n'est pas comptabilisée, mais existante donc payée par quelqu'un.Un compteur économique et intelligentLe compteur Linky a été installé progressivement en France à partir de 2015. En février 2021, Enedis a annoncé avoir installé plus de 30 millions de ces boîtiers. Selon l’entreprise, il permet de faire des économies d’énergie en donnant la possibilité de consulter en temps réel sa consommation.Le consommateur peut donc modifier ses habitudes et en décaler l’utilisation lorsque l’électricité est moins chère. Il permet également de faire des économies grâce à des interventions réalisées désormais à distance tels que l’augmentation de la puissance, la mise en service du compteur électrique et le changement d’offre d’un fournisseur. Ainsi, le coût des interventions en est réduit.Linky permet de détecter des incidents sur le réseau électrique à distance. Cela facilite les interventions en les rendant plus rapides. En cas de détection d’une surtension sur le réseau, le compteur Linky coupe l’alimentation afin d’éviter d’éventuels dommages aux appareils électriques du logement.Enedis annonce avoir réalisé pendant les confinements liés à la pandémie de Covid-19 en 2020 30.000 téléopérations en moyenne par jour et évité autant de déplacements.

