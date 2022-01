https://fr.sputniknews.com/20220122/un-jour-viendra-ou-marine-le-pen-fera-comme-moi-collard-detaille-son-ralliement-a-zemmour-1054549902.html

"Un jour viendra où Marine Le Pen fera comme moi": Collard détaille son ralliement à Zemmour

L’eurodéputé Gilbert Collard va annoncer ce samedi soir, lors du meeting d’Éric Zemmour à Cannes, qu’il quitte le Rassemblement national pour rejoindre le camp de Reconquête, rapporte France Bleu Gard Lozère.En expliquant sa décision à la radio, il a dit n’avoir rien contre Marine Le Pen et contre le mouvement.Aucune vindicte contre le RNAux yeux de Gilbert Collard, Éric Zemmour "aura eu le mérite de soulever le couvercle du politiquement correct, il a brisé le mur mafieux du silence, et ça je lui en suis reconnaissant".Il dit n’avoir aucune récrimination, aucune vindicte contre le Rassemblement national ou contre Marine Le Pen auprès de laquelle il était engagé depuis 2011.Selon lui, de nombreux militants du RN "savent que la vibration, le rythme, le courage historique" sont passés "du côté de Zemmour"."C’est injuste hein, mais c’est malheureusement le mouvement de l’histoire, le mouvement de la vie… C’est injuste mais c’est comme ça. Et on n’a pas le droit quand on mène un combat de ne pas aller vers les moyens qui permettent de gagner le combat. C’est simple."Deux autres haut placés RN abandonnent Marine Le PenGilbert Collard est le troisième politicien RN ou proche du RN à avoir fait défection au profit du candidat de Reconquête.Le 19 janvier, c’est Jérôme Rivière, eurodéputé, président du groupe Rassemblement national (RN) au Parlement européen et l’un des porte-parole de Marine Le Pen, qui a annoncé rejoindre l’équipe d’Éric Zemmour.Son principal mobile exposé au Parisien consistait dans le fait que Marine Le Pen n’était pas "en situation de gagner l’élection présidentielle" dont la démonstration flagrante était l’incapacité du RN à gagner les régionales de juin 2021.Jérôme Rivière va devenir vice-président et porte-parole de Reconquête.Le lendemain c’est l'ancien responsable de Génération identitaire et assistant parlementaire du Rassemblement national, Damien Rieu, qui a annoncé qu'il rejoignait l'équipe de Zemmour.Damien Rieu était jusqu'à présent assistant parlementaire de l'eurodéputé Philippe Olivier, beau-frère et proche conseiller de Marine Le Pen.

