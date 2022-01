https://fr.sputniknews.com/20220122/une-femme-disparait-emportee-par-le-courant-lors-dune-baignade-de-lepiphanie-en-russie--video-1054552876.html

Une femme disparaît emportée par le courant lors d’une baignade de l'Épiphanie en Russie – vidéo

Une femme a été emportée par un courant glacial lors d’une baignade de l’Épiphanie dans le nord-ouest de la Russie. Le corps de la victime n’a pas jusqu’à... 22.01.2022, Sputnik France

Une baignade traditionnelle de l’Épiphanie a été mortelle pour une femme de 40 ans résidant dans la région de Saint-Pétersbourg, a annoncé l’antenne locale du ministère russe des Situations d’urgence.La tragédie s’est produite le 19 janvier près du village de Vyra, dans le district de Gattchina. La baignade était organisée sur la rivière Oredej. Sur les images prises par des témoins présents sur place, la femme plonge dans un trou en forme de croix dans la glace et ne reapparaît plus sur la surface:Comme l’expliquent les secouristes locaux, la rivière Oredej coule très vite, la vitesse de son courant pouvant atteindre trois mètres en seconde. Jusqu’à présent, le corps de la femme, disparue sous les yeux de son mari et de leurs enfants, n’a pas été retrouvé.Les sauveteurs soulignent que la baignade avait lieu dans un lieu qui n’était pas proprement équipé, en l’absence de secouristes et d’éclairage nécessaire.Tradition populaireDe nombreux chrétiens orthodoxes russes se baignent dans une eau glaciale pour l’Épiphanie pour commémorer le baptême du Christ. Pourtant, cette tradition populaire ne fait pas l’unanimité au sein de l’Église orthodoxe même, plusieurs religieux adoptant une position critique à son égard.Le Président russe Vladimir Poutine, lui, a jusqu’en 2022 régulièrement réalisé des baignades de l’Épiphanie, dont les images étaient retransmises par les médias. Or, cette année-là, le chef du Kremlin s’en est abstenu, la présidence ayant évoqué "les circonstances créées par la pandémie".

