Vietnam-Japon: 42 milliards USD d'échanges commerciaux en 2021

Les échanges commerciaux entre le Vietnam et le Japon se sont élevés à 42,7 milliards de dollars en 2021, a annoncé, vendredi, le Département général des... 22.01.2022, Sputnik France

Le Vietnam a exporté près de 20,13 milliards de dollars de produits (+4,4% par rapport à 2020), principalement du textile-habillement (3,23 milliards), des machines-outils et composants (2,56 milliards), des véhicules et pièces détachées (2,47 milliards), selon la même source.Inversement, les exportations japonaises vers le Vietnam ont totalisé 22,65 milliards de dollars de produits, dont des machines-outils et composants, des produits électroniques et leurs pièces détachées, du fer et de l'acier, ainsi que des accessoires pour automobile, en hausse de 11% par rapport à 2020, a indiqué le département général des douanes vietnamien.Ainsi, la balance commerciale bilatérale a été déficitaire pour le Vietnam de 2,52 milliards de dollars en 2021, soit 138,5% par rapport à 2020.

