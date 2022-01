https://fr.sputniknews.com/20220122/yemen-la-coalition-saoudienne-nie-avoir-frappe-une-prison-de-saada-1054543914.html

Yémen: la coalition saoudienne nie avoir frappé une prison de Saada

Yémen: la coalition saoudienne nie avoir frappé une prison de Saada

La coalition sous commandement saoudien qui intervient militairement au Yémen contre les Houthis soutenus par l'Iran a démenti les informations selon... 22.01.2022, Sputnik France

2022-01-22T07:10+0100

2022-01-22T07:10+0100

2022-01-22T07:10+0100

Un porte-parole de la coalition, cité par SPA, a déclaré que le Bureau chargé de la coordination des affaires humanitaires au Yémen et la Croix-Rouge seraient informés par la coalition "des faits et des détails".D'après l'ONG Save the Children, plus de soixante personnes dont des enfants ont été tués vendredi dans des raids aériens de la coalition saoudienne contre plusieurs villes yéménites.Un témoin a déclaré vendredi à Reuters qu'une frappe aérienne avait touché une prison de la province de Saada, tuant plusieurs personnes dont des migrants africains.La chaîne de télévision Al Massirah, contrôlée par le mouvement chiite Houthi, a fait état de dizaines de personnes tuées ou blessées dans l'attaque.

