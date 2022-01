https://fr.sputniknews.com/20220123/aleksandar-vucic-accuse-la-fondation-rockefeller-de-chercher-a-renverser-le-gouvernement-serbe-1054563370.html

Aleksandar Vucic accuse la Fondation Rockefeller de chercher à renverser le gouvernement serbe

Aleksandar Vucic accuse la Fondation Rockefeller de chercher à renverser le gouvernement serbe

Le Président serbe assure que les manifestations des écologistes dans le pays sont financées notamment par la Fondation Rockefeller et n’ont ainsi "rien à voir... 23.01.2022, Sputnik France

2022-01-23T17:20+0100

2022-01-23T17:20+0100

2022-01-23T17:48+0100

serbie

protestations

aleksandar vucic

usaid

lithium

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104305/25/1043052557_0:0:3061:1722_1920x0_80_0_0_9318608396d0afd64d36b5e2e298fd03.jpg

Les protestations écologistes contre le projet de construction d’une usine d’extraction de lithium dans l’est de la Serbie sont financées par des organisations étrangères souhaitant renverser le gouvernement, estime le Président serbe Aleksandar Vucic.Dans un entretien accordé à RTV Pink, il a affirmé que ces organisations, dont la Fondation Rockefeller, "donnaient de l’argent" à l’un des chefs de file des protestations, Savo Manojlovic. "Ces actions n’ont rien à voir avec l’écologie", assure le Président.Il a ainsi réitéré les accusations lancées auparavant par la Première ministre Ana Brnabic, qui avait cité notamment l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) et le British Council parmi les sponsors des manifestations contre la construction de l’usine.Projet du groupe Rio TintoDébut décembre, des milliers de manifestants ont bloqué des routes en Serbie en signe de protestation contre un projet soutenu par le gouvernement d’autoriser la compagnie Rio Tinto, géant minier anglo-australien, à extraire du lithium aux alentours de la ville de Loznica.Selon le plan financier présenté par la compagnie, l’exploitation du lithium pourrait apporter à la Serbie un bénéfice annuel "direct" de plus de 550 millions d’euros ainsi que plus de 780 millions d’euros de bénéfices dans les secteurs connectés.Or, les opposants au projet pointaient les risques qu’il comportait pour l’écologie, alors que la compagnie promettaient de respecter la législation environnementale en vigueur. Sur fond de protestations, les autorités serbes ont pris la décision de renoncer au projet, qui devrait attirer jusqu’à plus de deux milliards d’euros d’investissements, et de révoquer toutes les licences délivrées à Rio Tinto.

serbie

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Dmitri Bassenko https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/15/1044461370_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_55dfae2a16892b6328a65faeb0d03ad0.jpg

Dmitri Bassenko https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/15/1044461370_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_55dfae2a16892b6328a65faeb0d03ad0.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Dmitri Bassenko https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/15/1044461370_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_55dfae2a16892b6328a65faeb0d03ad0.jpg

serbie, protestations, aleksandar vucic, usaid, lithium