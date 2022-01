https://fr.sputniknews.com/20220123/arreter-le-vieillissement-le-nouveau-defi-de-jeff-bezos--1054560944.html

Arrêter le vieillissement: le nouveau défi de Jeff Bezos

Arrêter le vieillissement: le nouveau défi de Jeff Bezos

eff Bezos s’est lancé un nouveau défi de taille. Il a recruté un des meilleurs scientifiques du monde et a investi trois milliards de dollars dans une start-up... 23.01.2022, Sputnik France

2022-01-23T15:03+0100

2022-01-23T15:03+0100

2022-01-23T15:03+0100

start-up

vieillissement

jeff bezos

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/07/1045446322_0:148:3113:1899_1920x0_80_0_0_c523d3fa91db839fe15be1ad2852ebb1.jpg

Le deuxième homme le plus riche du monde, Jeff Bezos, réputé pour ses projets hors pair, a investi trois milliards de dollars dans Altos Labs, une nouvelle entreprise ayant pour mission de créer un remède contre le vieillissement, relate The Conservation.La start-up sera dirigée par l’un des meilleurs chercheur du monde, Hal Barron, directeur scientifique du fabricant britannique de médicaments GlaxoSmithKline (GSK).Outre le Dr Barron, Altos Labs a attiré d'autres talents de premier plan, notamment le chercheur sur les cellules souches et lauréat du prix Nobel Shinya Yamanaka, ainsi que Jennifer Doudna, prix Nobel de chimie 2020 pour son travail sur Crispr, un outil d'édition de gènes.Les perspectives incertaines, mais des découvertes passionnantes prévisiblesAltos Labs se concentrera sur la "programmation cellulaire", une technique qui peut déjà être utilisée pour rajeunir des cellules individuelles dans un laboratoire.L’objectif est de développer une technologie qui permettra aux cellules d'être reprogrammées biologiquement, de sorte qu'elles soient rajeunies et prolongeront la vie humaine en bannissant les maladies associées à l'âge, comme le cancer et la maladie d'Alzheimer.Selon le média, personne ne sait si l'entreprise réussira à aider à prolonger la durée de vie humaine. "Mais ce qui est clair, c'est qu'en étudiant le vieillissement, de nouvelles découvertes passionnantes ne manqueront pas d'émerger."L’alunissage, l’Horloge de 10.000 ans et une muraille verte au SahelLe médicament anti-âge n’est pas le premier projet faramineux du milliardaire.Blue Origin, visant à abaisser les coûts d’accès à l’espace, a déjà porté ses fruits. Le lanceur New Shepard développé dans le cadre de ce projet a permis à Jeff Bezos d’effectuer le premier vol habité de l’entreprise l’été dernier.Le milliardaire est convaincu que l’engin lunaire Blue Moon pourra se poser sur la Lune en 2024.En 2018, il s’était lancé dans la construction de la 10.000 Year Clock, une horloge censée fonctionner 10.000 ans au sein d’une montagne du Texas.En novembre dernier, il avait promis de se joindre à hauteur d’un milliard de dollars à la construction d’une muraille verte au Sahel, initiée il y a une quinzaine d’années pour lutter contre la désertification de l’Afrique.

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Victor Koulakov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/08/1044390832_42:21:396:375_100x100_80_0_0_9ba0e037dd49b07d11df3636480af22f.jpg

Victor Koulakov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/08/1044390832_42:21:396:375_100x100_80_0_0_9ba0e037dd49b07d11df3636480af22f.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Victor Koulakov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/08/1044390832_42:21:396:375_100x100_80_0_0_9ba0e037dd49b07d11df3636480af22f.jpg

start-up, vieillissement, jeff bezos