Cameroun: au moins 16 morts dans un incendie à Yaoundé

"On redoute de nombreux morts", a indiqué la télévision d'Etat CRTV, sans plus de détail.Au moins 16 personnes sont décédées selon un responsable des pompiers."Quand nous sommes arrivés, c'était la panique, il y avait un fort incendie avec beaucoup de fumée", a-t-il raconté."C'est allé très vite, il était un peu plus de 2 heures du matin et la majorité des clients arrivent vers 3 heures, cela s'est passé dans la salle, il y a de nombreuses victimes", a assuré un agent de sécurité présent au moment du drame.La discothèque est située dans le quartier Bastos, qui abrite notamment de luxueuses maisons, des ambassades et des résidences de diplomates.

