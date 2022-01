https://fr.sputniknews.com/20220123/en-direct-manifestation-dopposants-aux-restrictions-contre-le-covid-19-a-bruxelles-1054559238.html

En direct: des échauffourés lors de la manifestation contre les restrictions sanitaires à Bruxelles

Une nouvelle manifestation contre les mesures sanitaires s’organise ce dimanche à Bruxelles malgré leur léger assouplissement vendredi. Avec jusqu’à 100.000... 23.01.2022, Sputnik France

Des milliers de personnes venues de toute l’Europe se rassemblent dès 11h à la gare Bruxelles-Nord et vont se diriger vers le parc du Cinquantenaire où s’organise une manifestation contre les mesures restrictives instaurées pour freiner la propagation du variant Omicron.La situation est très tendue près des institutions européennes à Bruxelles. Le siège du Service européen pour l'action extérieure (SEAE) a été pris pour cible. La police est en train d'utiliser du gaz lacrymogène."2022 sera l’année où nous réclamerons notre liberté, notre démocratie et nos droits de l’homme! Tous ensemble, nous allons écrire l’histoire et réaliser la plus grande manifestation à Bruxelles de tous les temps", expliquent les organisateurs qui espèrent 100.000 manifestants.Assouplissement des mesuresLes autorités belges ont annoncé vendredi un léger assouplissement des restrictions sanitaires. Le gouvernement belge a par ailleurs porté à minuit au lieux de 23 heures la fermeture des bars et a autorisé la réouverture de lieux fermés, tels que les bowlings. "Omicron est fidèle à sa réputation. Ce n'est pas une vague, mais un véritable tsunami. Mais il y a de bonnes nouvelles, Omicron rend moins malade. Tout d'abord parce qu'il y a de plus en plus de Belges vaccinés ou qui ont été contaminés", a déclaré le Premier ministre, Alexander De Croo.

