https://fr.sputniknews.com/20220123/eruption-volcanique-la-fao-a-la-rescousse-des-tonga-1054561735.html

Eruption volcanique: la FAO à la rescousse des Tonga

Eruption volcanique: la FAO à la rescousse des Tonga

L'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation (FAO) soutiendra les agriculteurs et les pécheurs des Tonga, pays insulaire du Pacifique... 23.01.2022, Sputnik France

2022-01-23T15:11+0100

2022-01-23T15:11+0100

2022-01-23T15:11+0100

onu

volcan

tonga

éruption

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103883/63/1038836364_0:142:2048:1294_1920x0_80_0_0_df38fae3cb86246ba7829358dcaed1cf.jpg

La FAO est gravement "préoccupée par l'impact des catastrophes naturelles récurrentes dans ce pays sur les secteurs agricoles, notamment la pêche, la culture et l’élevage", a signalé l'organisation, notant qu’"environ 86% des Tongans se consacrent à une activité agricole".Les chutes de cendres peuvent avoir des effets très délétères sur les cultures et le bétail, qui dépendent principalement de l'épaisseur de la couche de cendres, des conditions de croissance, du calendrier et de l’intensité des pluies ultérieures, de l'état préalable des pâturages et des animaux et de la disponibilité d'eau et d'aliments non contaminés, a-t-elle expliqué.Les Tonga auront besoin d'une aide à court et à long terme, a indiqué Mme Yao, notant que la FAO a déjà commencé à allouer des fonds à l'évaluation des dégâts et à une première série d’interventions.Le secteur agricole représentait près de 14% du produit intérieur brut des Tonga en 2015-2016 et plus de 65% de leurs exportations. Les principaux produits d’exportation sont le kava, la courge, la citrouille, les plantes racines, la noix de coco et le poisson.La pêche et les activités connexes constituent également une source importante de nourriture, en particulier pour les communautés vivant sur celles des 36 îles habitées des Tonga qui sont le plus isolées.La FAO travaille depuis de nombreuses années aux Tonga pour aider à renforcer la résilience et la sécurité alimentaire, former les jeunes agriculteurs, aider les femmes à créer des pépinières de plantes ornementales et rendre les pêcheries du pays plus durables.

tonga

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

onu, volcan, tonga, éruption