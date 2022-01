https://fr.sputniknews.com/20220123/la-region-de-big-sur-en-californie-frappee-par-un-important-feu-de-foret-1054561108.html

La région de Big Sur en Californie frappée par un important feu de forêt

La région de Big Sur en Californie frappée par un important feu de forêt

Un incendie de forêt s'est déclaré dans la région de Big Sur, en Californie, entraînant des évacuations et la fermeture d'une partie de la Pacific Coast... 23.01.2022, Sputnik France

2022-01-23T13:52+0100

2022-01-23T13:52+0100

2022-01-23T15:05+0100

états-unis

californie

incendie de forêt

forêt

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/19/1045920398_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_07e05e033da5365110a3a60661f9df94.jpg

Samedi après-midi, le feu avait brûlé sur 600 hectares et était contenu à 5%, selon le département californien des forêts et de la protection contre les incendies.Des vents violents ont été enregistrés dans la nuit de vendredi à samedi dans la baie de San Francisco et dans une partie de la Sierra Nevada, abattant des arbres et des lignes électriques et provoquant des pannes dans de nombreux quartiers.De nombreuses zones ont fait l'objet d'avis de vents violents. Dans le comté de Sonoma, les pompiers ont éteint un incendie de deux hectares sur Geyser Peak, où des rafales de plus de 145 km/h ont été enregistrées."Il semble que la sécheresse à long terme agisse comme une maladie chronique où même les pluies récentes et les conditions météorologiques hivernales froides ne contribuent pas à empêcher les incendies de se développer", a indiqué le Service national de météorologie.Aucun blessé ou décès n'a été signalé, alors que la cause de l'incendie est en cours d'investigation.

états-unis

californie

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

états-unis, californie, incendie de forêt, forêt