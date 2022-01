Les Sénégalais aux urnes pour élire les maires et les présidents des conseils départementaux

https://fr.sputniknews.com/20220123/les-senegalais-aux-urnes-pour-elire-les-maires-et-les-presidents-des-conseils-departementaux-1054563028.html

Les Sénégalais ont commencé dimanche matin à voter pour élire les maires de communes et de villes et les présidents de conseils départementaux, un scrutin... 23.01.2022, Sputnik France

Les bureaux de vote ont ouvert à huit heures (heure locale) pour permettre à quelque 6.613.962 électeurs d'élire les conseillers de 552 communes et de cinq villes.Selon des chiffres de la Direction générale des élections (DGE), 166 listes sont en compétition pour les conseils départementaux, 44 listes pour les villes et 2.939 listes pour les communes. Le collège électoral votera dans 15.066 bureaux de vote répartis entre 6.639 centres de vote.Ce scrutin, le premier depuis la réélection du Président Macky Sall en février 2019, est surtout un test pour la classe politique, opposition et pouvoir, avant les législatives de juin 2022 et la présidentielle de 2024.Ces joutes locales, plusieurs fois reportées, vont concerner les mandats des maires et des conseillers municipaux et départementaux, en place depuis 2014.Le Sénégal compte plus de 500 communes administrées chacune par un maire et des adjoints, toutes réparties dans les 46 départements du pays.Suite à la modification du Code électoral n°2021-35 du 23 juillet 2021, pour la première fois l’élection du maire se fera au suffrage universel direct: ce ne sont plus les conseillers qui vont élire le maire, mais les citoyens directement.Les conseillers municipaux sont élus: pour 45% au scrutin de liste majoritaire à un tour, sur liste complète, sans panachage ni vote préférentiel, et pour 55%, au scrutin proportionnel avec application du quotient municipal.Le contrôle du scrutin est effectué par les délégués des Cours d'appel, les superviseurs et contrôleurs de la Commission électorale nationale autonome (CENA), les représentants des candidats et les observateurs.Principales coalitionsTrois principales coalitions politiques ont présenté leurs candidats pour ces joutes locales. Il s'agit de Yewwi Askan Wi (Libérer le peuple, en wolof), Wallu Sénégal (Sauver le Sénégal), Gueum sa bopp (Croire en soi), parmi d'autres coalitions de l'opposition, qui sont nées à l'approche du scrutin. Du côté de la coalition de la majorité, on trouve Benno Bokk Yakaar (BBY, Ensemble pour un Sénégal émergent, en wolof).Ces élections locales seront un baromètre en perspective de l’élection présidentielle de 2024, aussi bien pour le Président Macky Sall et sa coalition au pouvoir que pour l’opposition.Même si l’élection concerne tout le pays, certaines localités représentent un grand enjeu pour ces élections. Il s’agit des villes de Dakar, la capitale, de Thiès au centre-ouest, de Ziguinchor dans le sud et de Saint-Louis dans le nord.L’importance de la capitale, au-delà de la symbolique et de la taille de sa mairie, de loin la plus grande du pays , tient d’abord de sa population, environ quatre millions d’habitants, soit près du quart de la population du Sénégal.À côté des candidats de la mouvance présidentielle, Abdoulaye Diouf Sarr (ministre de la Santé et de l'Action sociale) et celui de la coalition d’opposition Yewwi Askan Wi, Barthélémy Dias, il y a celle de la maire sortante, Mme Soham El Wardini, qui dirige la liste du parti Union citoyenne Bunt Bi. Elle tient à obtenir un mandat entier de cinq ans, après avoir remplacé son prédécesseur Khalifa Sall destitué par un décret présidentiel après son emprisonnement dans le procès dit de "la caisse d’avance" de la mairie de Dakar.À Ziguinchor, dans le sud du pays, ces élections locales seront principalement un test grandeur nature pour l'opposant Ousmane Sonko, candidat de la coalition Yewwi Askan Wi. Une victoire validerait son statut de leader dans cette région et consoliderait son aura sur le plan national et une défaite pourrait être déterminante pour son avenir politique.Quant à la ville de Thiès, située à 70 kilomètres de Dakar, la coalition au pouvoir va y faire face à un ancien ministre, Thierno Alassane Sall. Cet ancien ministre du Pétrole avait démissionné avec fracas du gouvernement de Macky Sall il y a quelques années. Thiès, c’est aussi le fief d’Idrissa Seck, ancien Premier ministre, ex-candidat arrivé deuxième à la présidentielle de 2019, et surtout ancien maire de la ville. En novembre 2020, il a rejoint la mouvance présidentielle après avoir été un farouche opposant au Président Macky Sall.

