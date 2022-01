https://fr.sputniknews.com/20220123/taiwan-fait-etat-dune-large-presence-chinoise-dans-sa-zone-aerienne-1054565332.html

Taïwan fait état d'une large présence chinoise dans sa zone aérienne

Taïwan a fait état dimanche de la plus importante incursion depuis octobre dernier de l'armée de l'air chinoise dans sa zone de défense aérienne, le ministère... 23.01.2022, Sputnik France

La Chine considère cet État insulaire comme son propre territoire et a organisé à plusieurs reprises des missions de son armée de l'air dans la zone d'identification de défense aérienne de l'île, provoquant la colère de Taipei.En octobre, Pékin a ainsi envoyé environ 150 avions dans cette zone sur une période de quatre jours.Selon le ministère taïwanais de la Défense, la nouvelle incursion menée dimanche par Pékin comprenait 34 chasseurs, quatre avions équipés de systèmes de guerre électronique et un bombardier. Cet équipage a survolé une zone au nord-est des Pratas, d'après une carte fournie par le ministère.Les autorités taïwanaises disent avoir déployé des systèmes de missiles et dépêché des avions de combat pour surveiller et avertir les chasseurs chinois.Pékin n'a fait aucun commentaire dans l'immédiat.

