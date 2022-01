https://fr.sputniknews.com/20220123/une-deputee-britannique-dit-avoir-ete-evincee-de-lexecutif-car-musulmane-1054560341.html

Une députée britannique dit avoir été évincée de l'exécutif car musulmane

Une députée britannique dit avoir été évincée de l'exécutif car musulmane

Une députée britannique a déclaré avoir été évincée d'un poste ministériel au sein du gouvernement conservateur du Premier ministre Boris Johnson en partie... 23.01.2022, Sputnik France

2022-01-23T13:01+0100

2022-01-23T13:01+0100

2022-01-23T14:50+0100

royaume-uni

musulmans

parti conservateur (royaume-uni)

licenciement

députés

downing street

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1b/1045795579_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8b1a5407675f428a57dcda98f91ab776.jpg

Cette accusation vient compliquer un contexte déjà difficile pour le gouvernement de Boris Johnson, vivement critiqué après avoir organisé des fêtes à Downing Street en pleine crise du Covid-19.Nusrat Ghani, 49 ans, écartée de son poste de vice-ministre des Transport en février 2020, a déclaré au Sunday Times qu'un cadre du Parti conservateur lui a indiqué que sa foi musulmane a été évoquée comme une cause de son limogeage.Boris Johnson a rencontré Nusrat Ghani pour discuter de ces allégations "extrêmement graves" en juillet 2020, a déclaré dimanche un porte-parole du bureau du Premier ministre."Il lui a ensuite écrit pour lui faire part de sa grave préoccupation et l'inviter à entamer une procédure de plainte officielle", a-t-il ajouté. "Elle ne l'a pas fait par la suite"."Le Parti conservateur ne tolère aucun préjugé ou discrimination d'aucune sorte."Soirées polémiquesLes déclarations de Nusrat Ghani interviennent après que l'un de ses collègues conservateurs a annoncé qu'il rencontrerait la police au sujet d'accusations selon lesquelles des cadres du gouvernement ont tenté de "faire chanter" les législateurs soupçonnés d'avoir voulu forcer Boris Johnson à démissionner en pleine polémique sur les soirées organisées pendant le confinement.Dans sa réponse, Mark Spencer a déclaré que la députée a refusé de soumettre l'affaire à une enquête interne officielle lorsqu'elle a soulevé la question pour la première fois.Le Parti conservateur a déjà été accusé d'islamophobie et un rapport publié en mai dernier l'a critiqué pour la manière dont il traite les plaintes de discrimination envers les musulmans.

royaume-uni

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

royaume-uni, musulmans, parti conservateur (royaume-uni), licenciement, députés, downing street