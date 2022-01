https://fr.sputniknews.com/20220123/zemmour-accuse-le-gouvernement-dun-coup-contre-son-directeur-de-campagne-1054566186.html

Zemmour accuse le gouvernement d'un "coup" contre son directeur de campagne

Zemmour accuse le gouvernement d'un "coup" contre son directeur de campagne

Éric Zemmour a accusé dimanche le gouvernement d'avoir fait un "coup" contre son directeur de campagne, le général Bertrand de la Chesnais, dont le ministère... 23.01.2022, Sputnik France

La ministre des Armées Florence Parly "instrumentalise sans vergogne notre armée à des fins politiciennes. Elle se sert d'elle pour en faire un énième coup politique contre un candidat à l'élection présidentielle", écrit Éric Zemmour dans un communiqué.Selon Éric Zemmour, "cette demande de démission et de mise en retraite d'un officier général en 2e section [les généraux de deuxième section -"2S"- ne font plus partie de l'armée active, mais sont toujours susceptibles d'être rappelés, ndlr] crée un précédent". Éric Zemmour observe dans son communiqué que la députée LREM Laetitia Saint-Paul est capitaine de l'armée de terre. Il cite également plusieurs officiers "2S" de différents partis ayant des mandats politiques, et rappelle que Bertrand de la Chesnais avait été candidat aux municipales de Carpentras, dans le Vaucluse, où il est aujourd'hui élu, sans s'être attiré à l'époque d'observations.Mais pour le ministère, "dans le contexte d'une campagne électorale, dans la position qui est la sienne, c'est-à-dire un directeur de campagne d'un candidat à l'élection présidentielle, nous considérons que cette discrétion et cette réserve, qui sont attachées au statut militaire, sont mises en question", a expliqué le porte-parole du ministère des Armées, Hervé Grandjean, lors d'un point presse jeudi.Le porte-parole a indiqué que l'armée avait écrit début janvier à M.de la Chesnais pour lui demander "de mettre en cohérence son statut avec son engagement politique, c'est-à-dire qu'il demande lui-même à être placé à la retraite".

