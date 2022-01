Munitions et armes américaines pour l’Ukraine

Les États-Unis ont livré à l’Ukraine les deux premières cargaisons d’aide militaire d’urgence, dont 170 tonnes d’armes et de munitions. Deux jours plus tôt, le Pentagone avait publié des photos des préparatifs à l’envoi de ces cargaisons. Les médias ukrainiens et les utilisateurs des réseaux sociaux y ont identifié des lance-grenades SMAW-D et des missiles antichars Javelin.

Sur la photo: les préparatifs à l’envoi de l’aide militaire américaine à l’Ukraine à la base aérienne de Dover, dans le Delaware.