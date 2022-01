https://fr.sputniknews.com/20220124/afrique-du-sud-trois-morts-dans-une-fusillade-a-durban-1054578615.html

Afrique du Sud: trois morts dans une fusillade à Durban

Afrique du Sud: trois morts dans une fusillade à Durban

Trois personnes ont été tuées et sept autres blessées dans une fusillade survenue dans la province du KwaZulu-Natal (est), a indiqué lundi la police locale. 24.01.2022, Sputnik France

L'incident est survenu dimanche soir dans la ville de Durban (617 km de Pretoria) lorsque des hommes armés ont pris d’assaut un groupe de personnes dans le township de KwaMakhutha, a déclaré le porte-parole de la police provinciale, Thembeka Mbele.Il a ajouté que lorsque la police est arrivée sur les lieux, elle a trouvé trois hommes, âgés de 24 à 28 ans, grièvement blessés par balles, notant que les victimes ont été transportées d'urgence dans une clinique voisine où elles ont succombé à leurs blessures.L’Afrique du Sud est l’un des pays les plus dangereux au monde. La criminalité dans le pays est devenue un problème important, avec un taux de meurtres, attaques à main armée, enlèvements, viols et autres crimes, supérieur à la majorité des autres pays dans le monde.Le sujet est même devenu un débat politique majeur dans l'Afrique du Sud post-apartheid où le taux d'assassinats a augmenté régulièrement au cours des dernières années.Quelque 58 personnes sont ainsi tuées chaque jour dans le pays. Les régions les plus touchées par les assassinats et autres crimes assimilés comme les viols, les agressions et les vols qualifiés, sont les provinces du Gauteng qui comprend Pretoria et Johannesburg, le Cap-Occidental et le KwaZulu-Natal.

