Côte d’Ivoire: le taux de mortalité due au paludisme en baisse d’environ 50pc

Côte d’Ivoire: le taux de mortalité due au paludisme en baisse d’environ 50pc

Le nombre de décès dus au paludisme en Côte d'Ivoire est passé de 3.222 en 2017 à 1.316 en 2020, soit un taux de mortalité en baisse d'environ 50%. 24.01.2022

Selon le portail officiel du gouvernement ivoirien, en dépit de cette régression, le paludisme reste un défi majeur de santé publique.Notant que cette infection demeure la première cause des consultations dans le pays, la même source rappelle que la Côte d’Ivoire a fixé comme objectif d’éradiquer le paludisme d’ici à 2030.Cette maladie, perçue comme bénigne, parce que trop familière, tue chaque jour en Côte d’Ivoire quatre personnes, dont trois enfants de moins de 05 ans.Ainsi, le directeur du Programme National de Lutte contre le Paludisme (PNLP), Antoine Méa Tanoh, avait annoncé, en août 2021, que la lutte contre le paludisme sera intensifiée dans neuf zones endémiques, notamment dans les régions du Moronou, de l’Indénié-Djuablin, du N’Zi, du Bélier, du Bounkani, du Folon, du Cavally, du Guémon et du Bafing.Dans le cadre du programme de la gratuité ciblée retenu dans le premier Programme social du gouvernement (PSGouv 2019-2020), 1.957.719 divers produits ont été distribués pour la prise en charge des cas de paludisme grave entre janvier 2019 et juin 2020.Transmis par les moustiques, le paludisme est endémique dans 96 autres pays dans le monde, fait savoir la même source.

