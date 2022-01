https://fr.sputniknews.com/20220124/de-la-pectine-liquide-produite-en-russie-pour-la-premiere-fois-au-monde-1054574834.html

De la pectine liquide produite en Russie pour la première fois au monde

Une technique industrielle 100% "verte" de production de pectine médicale liquide (un absorbeur naturel de toxines), a été mise au point pour la première fois...

Selon eux, la pectine produite suivant leur protocole n’a pas d’équivalent en matière d’efficacité et peut être utilisée pour la prévention comme le traitement de nombreuses maladies, indique le service de presse universitaire.La pectine est un épaississant naturel et un puissant détoxifiant. Selon les scientifiques, sa consommation réduit considérablement le risque de maladies cardio-vasculaires, permet d’éliminer les sels de métaux lourds, les radionucléides, l’excès de cholestérol et d’autres substances nocives. La consommation quotidienne de pectine permet d’être rassasié avec moins de nourriture, réduit le risque de maladies cardiaques et oncologiques, et normalise le travail du tractus gastro-intestinal, assurent les experts.La pectine est essentielle dans le traitement et la prévention d’un certain nombre de maladies. Mais il est très difficile de l’obtenir sous une forme pure et stable, expliquent les scientifiques. L’ajout de stabilisateurs réduit ses propriétés utiles, en perturbant l’équilibre chimique et phasique complexe de la substance. Les acides utilisés pour extraire la pectine des fruits détruisent sa structure macromoléculaire, de sorte que sa capacité à "absorber" les toxines se trouve considérablement compromise, expliquent les experts.En collaboration avec d’autres scientifiques russes, des chercheurs de l’université d’État de Doubna ont été les premiers au monde à mettre au point une technologie industrielle 100% "verte" de production de pectine, dotée d’une grande stabilité et d’une capacité d’absorption des substances nocives bien supérieure à celle des produits existants sur le marché. Selon les auteurs du procédé, il se caractérise principalement par l’absence totale de réactifs chimiques et sa forme liquide, plutôt qu’en poudre.Les scientifiques précisent que l’origine des matières premières détermine les propriétés bénéfiques de la pectine. Par exemple, la pectine d’agrumes capte mieux les endotoxines et celle de pomme les ions de métaux lourds. La pectine hybride, produite à l’aide de la nouvelle technologie, combine les propriétés bénéfiques de pectines d’origines différentes.Selon les scientifiques, en incluant 10 à 15 grammes de pectine dans son alimentation quotidienne, il est possible de réduire le taux de bilirubine et de cholestérol, de normaliser la pression sanguine et la glycémie, et de contrôler plus facilement son poids. En outre, la pectine peut réduire les effets secondaires des médicaments, contribuer au développement de la microflore intestinale bénéfique et stimuler le système immunitaire.Le composant actif de la macromolécule de pectine est le groupe carboxyle d’acide galacturonique. Les pectines sont largement utilisées dans l’industrie alimentaire. Plus de la moitié des groupes carboxyles sont "occupés" par des liaisons chimiques. La nouvelle technique russe vise la production de pectine médicale dont la plupart des groupes carboxyles sont "libres", ce qui lui permet de capter et d’éliminer les substances nocives plus efficacement.Les travaux ont été réalisés conjointement avec la société Mezone et le groupement Phyzkhimbiomedfarm. L’équipe de recherche prévoit une utilisation généralisée du produit en milieu hospitalier ainsi que son lancement sur le marché.

