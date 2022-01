Découverte de figurines en métal dans un musée abritant des guerriers de terre cuite

https://fr.sputniknews.com/20220124/decouverte-de-figurines-en-metal-dans-un-musee-abritant-des-guerriers-de-terre-cuite-1054576426.html

Les travaux d'excavation dans la fosse n°1 et les fosses funéraires environnantes ont commencé en 2013, rapporte, lundi, l'agence Chine Nouvelle, citant le musée du site du mausolée de l'empereur Qinshihuang.Dans trois fosses funéraires contenant un cheval et un char ont été découverts un ensemble de 15 cloches à carillon, des figurines humaines en métal, présentant de vives prouesses acrobatiques, et des statues d'animaux.Ces reliques indiquent le statut distingué et de haut rang du propriétaire de la tombe, a précisé le musée.À ce jour, les archéologues ont restauré des antiquités telles que des chameaux en or et en argent, des figurines de danse en or, un trépied en jade et un chien de chasse en argent.Découverte en 1974, l'armée des guerriers de terre cuite a été construite par l'empereur Qinshihuang de la dynastie Qin (221 av. J.-C. -207 av. J.-C.), qui a unifié la Chine pour la première fois.La fosse n° 1, la plus grande fosse funéraire fouillée jusqu'à présent, couvre une superficie de 14.260 mètres carrés. Selon la disposition de l'armée, plus de 6.000 guerriers et chevaux en terre cuite pourraient être mis au jour dans la fosse après une excavation complète.

