https://fr.sputniknews.com/20220124/des-etudiants-britanniques-avertis-sur-le-contenu-offensant-de-1984-dorwell-1054578737.html

Des étudiants britanniques avertis sur le contenu "offensant" de 1984 d’Orwell

Des étudiants britanniques avertis sur le contenu "offensant" de 1984 d’Orwell

L’université de Northampton a averti ses étudiants que le contenu du célèbre roman de George Orwell, 1984, peut les offenser. Pourtant, à l’avis de certains... 24.01.2022, Sputnik France

2022-01-24T21:15+0100

2022-01-24T21:15+0100

2022-01-24T21:15+0100

royaume-uni

george orwell

littérature

roman

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/18/1054578564_0:106:2048:1258_1920x0_80_0_0_c0d8177770d7679f1fcfc23e2a9b7f55.jpg

Si 1984 met en garde contre une société totalitaire et la censure, des étudiants de l’université de Northampton souhaitant le lire ont été avertis de son contenu "offensant et bouleversant".L’établissement propose d’étudier dans le cadre d’un module intitulé Identité en construction le célèbre roman d’anticipation de George Orwell, 1984. Selon le Daily Mail, le programme prévient que le module aborde "des questions difficiles liées à la violence, au genre, à la sexualité, à la classe, à la race, aux abus sexuels, aux idées politiques et au langage offensant".Parmi les autres livres au contenu considéré comme "offensant et bouleversant" figurent la pièce Fin de la partie de Samuel Becket, le roman graphique V pour Vendetta d'Alan Moore et de David Lloyd, ainsi que Le sexe des cerises de Jeanette Winterson.Vers une victoire de Big Brother?Cité par le média, Andrew Bridgen, membre du Parlement britannique, déplore que nombreux soient ceux qui ont "librement renoncé" à leurs droits pour se conformer à "une société homogénéisée gouvernée par une élite libérale", une société qui protège ces membres contre les idées "extrêmes".De son côté, le biographe d'Orwell, David Taylor, avance que même si des jeunes de 13 ans peuvent trouver certaines scènes du roman "dérangeantes", elles choqueraient à peine les étudiants qui passeraient leur baccalauréat.Une littérature "traumatisante"En novembre 2021, le Daily Mail avait révélé que l’université de Warwick avait marqué certains livres – dont "l'Odyssée" d'Homère, des tragédies shakespeariennes et 1984 de George Orwell –avec "des notes de contenu" qui mettaient en garde contre une lecture "pas confortable".Une de ces "notes de contenu" suggère que l'ensemble du canon littéraire pourrait tout aussi bien faire l'objet d'un seul avertissement."L'étude de la littérature implique nécessairement la confrontation d'idées, de mots et d'expériences particuliers que vous pourriez trouver offensants, bouleversants ou inquiétants. Tous les modules que vous suivrez dans le département impliqueront du matériel qui peut être difficile pour certaines personnes, voire traumatisant."

royaume-uni

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Ivan Dubrovin https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103507/42/1035074283_0:0:610:609_100x100_80_0_0_be301b24216a3b04a1b6751dc8b06a46.jpg

Ivan Dubrovin https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103507/42/1035074283_0:0:610:609_100x100_80_0_0_be301b24216a3b04a1b6751dc8b06a46.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ivan Dubrovin https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103507/42/1035074283_0:0:610:609_100x100_80_0_0_be301b24216a3b04a1b6751dc8b06a46.jpg

royaume-uni, george orwell, littérature, roman