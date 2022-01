https://fr.sputniknews.com/20220124/grece-coupures-de-courant-et-de-routes-suite-a-des-chutes-de-neige-exceptionnelles-1054578999.html

Grèce: coupures de courant et de routes suite à des chutes de neige exceptionnelles

Une grande partie de la Grèce a été recouverte par la neige, lundi, en raison d'une vague de froid avec des températures allant parfois jusqu'à -14 degrés... 24.01.2022, Sputnik France

Pour la première fois cet hiver, la neige est tombée dans le centre d'Athènes, ce qui a conduit à la fermeture du Parlement grec ainsi que des écoles.Le transport aérien et maritime n'a pas été impacté, mais la circulation des rames de métro jusqu'à l'aéroport de la capitale a été perturbée.Costas Lagouvardos, le directeur de recherche à l'Observatoire national d'Athènes, a quant à lui dit que la capitale n'avait pas connu de telles conditions météorologiques depuis 1968.La neige est même tombée sur plusieurs îles grecques de la mer Égée (entre la Grèce et la Turquie), isolant certains villages de montagne sur celles d'Andros, de Naxos et de Tinos et recouvrant les plages de Mykonos.

