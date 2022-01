https://fr.sputniknews.com/20220124/karim-benzema-cambriole-pendant-le-match-du-real-contre-elche-1054582688.html

Karim Benzema cambriolé pendant le match du Real contre Elche

Karim Benzema cambriolé pendant le match du Real contre Elche

La maison de la star du Real Madrid et de l'équipe de France Karim Benzema a été cambriolée pendant que le joueur disputait le match de son équipe contre Elche... 24.01.2022, Sputnik France

2022-01-24T21:46+0100

2022-01-24T21:46+0100

2022-01-24T21:50+0100

france

sport

cambriolage

real madrid

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104244/78/1042447826_0:0:2850:1603_1920x0_80_0_0_538c04bfd4279d31e54a65f0d5c665b3.jpg

"Le joueur s'est rendu compte de ce qui s'était passé en rentrant chez lui après la rencontre et en découvrant que tout avait été retourné dans la maison", ont précisé ces sources, ajoutant que ce qui avait été dérobé n'était pas connu dans l'immédiat.Selon les premières constatations, les voleurs ont escaladé la clôture extérieure de la propriété et sont entrés dans la maison en cassant une baie vitréeKarim Benzema est le dernier footballeur en date cambriolé pendant qu'il dispute une partie. En octobre 2019, la garde civile espagnole et Europol avaient annoncé le démantèlement d'un réseau de cambrioleurs qui comptaient parmi leurs objectifs principaux des joueurs de l'Atlético et du Real Madrid.Selon les médias espagnols, Benzema figurait déjà parmi les victimes de ce réseau, comme le Brésilien du Real Casemiro ou le Ghanéen Thomas Partey, ex-joueur de l'Atlético.

france

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

france, sport, cambriolage, real madrid