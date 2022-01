https://fr.sputniknews.com/20220124/la-colombie-etend-loperation-artemisa-a-la-protection-des-oceans-et-de-la-biodiversite-1054576922.html

La Colombie étend l'opération "Artemisa" à la protection des océans et de la biodiversité

Le président colombien, Iván Duque, qui a annoncé dimanche ce projet depuis le parc national de Gorgona, une île du sud du Pacifique colombien, a souligné que l'objectif est de "protéger les atolls et les récifs coralliens de notre pays".Dans ce sillage, la marine rejoindra l’opération "Artemisa" et permettra aux services de quai et aux garde-côtes "de faire face à de nombreuses menaces qui guettent ces récifs coralliens, comme le chalutage illégal", a ajouté Duque.L'opération Artemisa, qui a débuté en avril 2019 pour la protection des parcs nationaux, se concentrait jusque-là sur la prévention de la déforestation et la répression des délits d’environnementaux.Le gouvernement colombien avait promis de déclarer 30 % de son territoire comme zone protégée cette année, avant la fin du mandat de l’actuel gouvernement. Cette ambition revient à étendre les aires marines protégées de plus de 160.000 kilomètres carrés. La Colombie compte actuellement 59 parcs nationaux.Dans ce sillage, Duque a également annoncé que le système des parcs nationaux sera renforcé, avec un investissement de 50 milliards de pesos (12,6 millions de dollars), qui concernera notamment Gorgona, une petite île à 28 kilomètres de la côte pacifique (1,5 million de dollars) pour "améliorer la logistique des gardes du parc et aussi des services d'écotourisme".La Colombie a une superficie terrestre de 0,7% de la surface de la planète et abrite environ 10% de la faune et de la flore mondiales.Le pays se classe au deuxième rang en termes de biodiversité et fait partie des 12 nations les plus méga-divers et est le troisième avec le plus de ressources hydriques au monde.

