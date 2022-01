https://fr.sputniknews.com/20220124/la-diversification-economique-une-necessite-pour-une-croissance-durable-en-angola-1054572238.html

La diversification économique, une nécessité pour une croissance durable en Angola

La mise en œuvre d'actions politiques visant à promouvoir la diversification économique est impérative pour parvenir à une croissance durable et inclusive en... 24.01.2022, Sputnik France

Il explique que bien que le programme de développement "Prodesi" s'attaque à certaines contraintes identifiées dans cette analyse, les efforts de mise en œuvre doivent être renforcés et la réponse politique doit adopter une approche holistique pour créer des conditions permettant d'améliorer l'accès au crédit accordé par le secteur privé.Malgré l'éloge fait au Gouvernement pour ses efforts visant à réaliser le programme et les réformes convenues dans le cadre de l'accord qui a permis le décaissement de 4,5 milliards de dollars au cours des trois dernières années, le FMI souligne qu'il reste encore beaucoup de travail à faire.Ils avancent que la diversification de l'économie angolaise, encore très dépendante des revenus pétroliers, est la principale priorité pour garantir une croissance économique durable et inclusive.Le FMI souligne, toutefois, que le développement des secteurs non pétroliers est encore plus critique pour parvenir à une croissance durable, compte tenu des incertitudes concernant les perspectives à long terme de la production locale de pétrole et des tendances mondiales vers la neutralité des émissions de carbone.

