L'armée annonce avoir démis de ses fonctions le Président burkinabé

Intrvenant à la télévision nationale, l'armée a affirmé avoir mis fin aux fonctions du Président Kaboré, alors que plusieurs sources avaient indiqué à Reuters... 24.01.2022, Sputnik France

L'armée du Burkina Faso a annoncé lundi 24 janvier avoir renversé le Président Roch Kaboré, suspendu la Constitution et dissout le gouvernement et l'Assemblée nationale.Après ce coup de force, les militaires s'engagent au "retour à un ordre constitutionnel" dans "un délai raisonnable".L'annonce a été faite dans un communiqué signé par le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba et lu par un autre officier à la télévision nationale.L'armée souligne que sa prise de pouvoir s'est déroulée sans violence et que les personnes arrêtées se trouvent en lieu sûr.Précédemment, Reuters a appris de quatre sources politiques et sécuritaires que le Président Kaboré a démissionné. Roch Kaboré n'est plus apparu en public depuis des fusillades dans plusieurs casernes de l'armée dimanche, ce que la Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest et l'Union africaine ont qualifié de tentative de coup d'Etat.Détails à suivre

