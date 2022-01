https://fr.sputniknews.com/20220124/le-potentiel-refus-de-macron-de-participer-aux-debats-televises-de-la-presidentielle-est-il-legal-1054572557.html

Le potentiel refus de Macron de participer aux débats télévisés de la présidentielle est-il légal?

L’entourage de Macron ne semble pas être enthousiaste à l’idée de la participation de celui-ci aux débats précédant le premier tour de la présidentielle... 24.01.2022, Sputnik France

À l’approche de la présidentielle, les médias réfléchissent à la tenue et au format des débats, qui en 2017 ont connu des records d’audience. Si le Président sortant temporise sur l’officialisation de sa candidature parce qu’il souhaite "banaliser" cet événement au maximum, selon son entourage, sa participation aux débats télévisés est toutefois remise en question, notamment par les macronistes.Pour l’Élysée, "il ne faut jamais dire jamais, mais les canaux sont multiples, les possibilités médias sont infinies".En outre, selon un cadre du parti La République en marche (LREM), Emmanuel Macron "n’a rien à gagner car ce sera tous contre un, mais il sera sans doute difficile d’y échapper du fait du précédent de 2017".Éviter le rôle de "cible"?Analysant cette possibilité sur Franceinfo, l’ex-communicant de François Hollande à l’Élysée, Gaspard Gantzer, remarque qu’"il n'y a pas d'obligation constitutionnelle ou légale de participer à ces débats".Or, l’expert estime que "ces arguments pèseront peu de poids face à la pression politique et médiatique" sur le Président.Expliquant le rôle qu’avaient eu les débats précédant le premier tour de 2017, M.Gantzer souligne leur caractère "américanisé" avec "une plus grande place donnée au clash et à la confrontation". Or, ils ont permis à Jean-Luc Mélenchon de progresser "grâce à ses bonnes performances à la télévision" et à Emmanuel Macron de se donner "la stature pour faire le job de Président de la République et être capable d'affronter ses adversaires", précise Gaspard Gantzer.

