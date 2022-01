https://fr.sputniknews.com/20220124/le-prochain-elargissement-de-lotan-vers-lest-nest-pas-a-lordre-du-jour-signale-berlin-1054565883.html

Un élargissement de l’Otan vers l’est n’est pas "à l’ordre du jour", signale Berlin

24.01.2022

L’adhésion de nouveaux membres à l’Otan n’est pas discutée au sein de l’Alliance, a déclaré le chancelier fédéral d’Allemagne Olaf Scholz dans une interview au Süddeutsche Zeitung, publiée ce dimanche 23 janvier.Olaf Scholz a cependant refusé de garantir le non-élargissement du bloc, qui sert à unifier les intérêts des pays de l’Atlantique Nord dans la sphère de la sécurité.Adhésion "peu probable"Le 19 janvier, le Président américain Joe Biden s’est prononcé sur le sujet de l’adhésion potentielle de l’Ukraine à l’Alliance.Selon le chef d’État américain, Kiev devrait encore effectuer un "important travail" "en termes de démocratie et d’autres choses qui se passent là-bas", ce qui rend l’entrée prochaine du pays dans l’Otan "peu probable".Afin d’assurer sa propre sécurité et celle sur le continent européen, la Russie a proposé à l’Otan d’accepter ses propositions de garanties de sécurité.L’adhésion à l’Otan de l’Ukraine, qui potentiellement servirait de base pour installer des armes offensives à la frontière avec la Russie, a été qualifiée par Moscou de "ligne rouge" pour sa sécurité nationale.Trois sommets ont déjà eu lieu en janvier impliquant la Russie, les États-Unis, l’Otan et l’OSCE, pendant lesquels les parties ont fait part de leurs points de vue. La réponse américaine aux propositions russes est toujours attendue.

