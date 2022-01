https://fr.sputniknews.com/20220124/les-emirats-arabes-unis-detruisent-deux-missiles-balistiques-tires-par-les-houthis-1054567701.html

Les Émirats arabes unis détruisent deux missiles balistiques tirés par les Houthis

Les Émirats arabes unis détruisent deux missiles balistiques tirés par les Houthis

Les Émirats arabes unis ont détruit lundi deux missiles balistiques tirés par les Houthis du Yémen, a déclaré le ministère émirati de la Défense, à la suite... 24.01.2022, Sputnik France

2022-01-24T06:42+0100

2022-01-24T06:42+0100

2022-01-24T06:42+0100

international

émirats arabes unis

missiles

attaque

tir de missiles

missile

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/19/1045401592_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_61b79c1d014ae165a11b8658429dbb7b.jpg

Trois personnes ont été tuées et six autres blessées lundi dernier après que trois camions-citernes transportant du carburant ont été détruits par des drones près de l'aéroport d'Abou Dhabi, une attaque revendiquée par les Houthis.Selon la chaîne de télévision yéménite Al Masirah, contrôlée par les Houthis, le groupe devrait donner des détails sur une "vaste opération militaire" menée contre l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis.Les médias officiels saoudiens ont rapporté dimanche qu'un missile balistique tiré par les Houthis avait frappé le sud de l'Arabie saoudite, blessant légèrement deux personnes.Les Houthis, soutenus par l'Iran, sont en guerre contre une coalition arabe menée par l'Arabie saoudite et à laquelle les Emirats arabes unis participent. Ils lancent régulièrement des attaques de drones ou de missiles contre leur voisin saoudien mais ont rarement pris pour cible les Émirats, situés très loin du Yémen.

émirats arabes unis

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

international, émirats arabes unis, missiles, attaque, tir de missiles, missile