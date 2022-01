https://fr.sputniknews.com/20220124/les-passagers-dun-vol-paris-perpignan-ont-eu-la-peur-de-leur-vie-quand-un-moteur-a-pris-feu---video-1054576711.html

Les passagers d’un vol Paris-Perpignan ont eu la peur de leur vie quand un moteur a pris feu - vidéo

"On a vu notre dernière heure arriver": vendredi soir, une cinquantaine de passagers d’un vol Paris-Perpignan a cru assister à une catastrophe. "On a vu des... 24.01.2022, Sputnik France

Une dizaine de minutes après le décollage du vol Air France 7470 au départ de Paris Orly et à destination de Perpignan, le 21 janvier au soir, le moteur droit de l’Airbus A318 a pris feu. L’avion, qui se trouvait alors à 1.020 m d'altitude et volait à une vitesse de 415 km/h, a donc dû faire demi-tour en urgence pour atterrir à l’aéroport d’Orly."Franchement, on a tous vu notre dernière heure arriver", a témoigné, sur BFM TV, un passager qui se trouvait à bord. Il dit avoir "entendu de gros bruits de pétard et vu des flammes".Ses paroles ont été confirmées par un jeune couple, interrogé par L’Indépendant: "on a vu des flammes de 1,5 mètre s'élever dans le ciel et on a eu la peur de notre vie. On s'est vu se crasher et mourir"."Une boule de feu" a été visible "quelques secondes", puis les passagers ont entendu "un grand bruit du côté droit de l'avion", a confié une autre passagère à La Dépêche du Midi. "Les gens priaient", "je me vois morte", a-t-elle poursuivi.Tout le monde est sain et saufL’incident est heureusement resté sans conséquence, les "rescapés" sont descendus de l’avion sains et saufs, bien que choqués, et ont été hébergés pour la plupart dans des hôtels à proximité de l’aéroport. Certains ont été pris en charge par les pompiers mais personne n'a été blessé, précise France 3. Ils ont ensuite débarqué, samedi en fin de matinée, à l'aéroport de Perpignan, rassure L’Indépendant.La forte explosion suivie de l'émission de flammes a été provoquée par un problème technique. Il s’agit d’un pompage moteur, un phénomène qui intervient lorsque l'écoulement de l'air à l'intérieur du réacteur est désorganisé, a expliqué la compagnie aérienne citée par France 3. "C’est assez rare ce genre de problème mais ça arrive", a confirmé à France 3 un porte-parole d’Air France.Les équipes de pilotes sont formées et entraînées à ce type de situation, a assuré la compagnie.

