Les Pays-Bas abattent 200.000 poussins infectés par la grippe aviaire

Les Pays-Bas abattent 200.000 poussins infectés par la grippe aviaire

Plus de 200.000 poussins dans deux fermes infectés par la grippe aviaire aux Pays-Bas ont été abattus lundi, a indiqué le gouvernement néerlandais. 24.01.2022

Plusieurs pays de l'Europe font face ces dernières semaines à l'apparition d'une souche très contagieuse du virus.Selon le ministère néerlandais de l'Agriculture, quelque 170.000 poussins ont été abattus dans une ferme près d'Alkmaar, au nord d'Amsterdam, tandis que 46.000 autres oiseaux ont été tués dans une ferme à Willemstad, dans le sud.Dans les deux cas, "il s'agit très probablement de la variante H5, hautement contagieuse", a indiqué le ministère dans un communiqué.En octobre dernier, les Pays-Bas avaient annoncé un confinement des volailles. Les agriculteurs étaient priés de garder les oiseaux à l'intérieur pour endiguer la propagation de la maladie.À ce jour, au moins 20 exploitations ont été touchées et des centaines de milliers d'oiseaux ont été abattus par des agents de l'Autorité nationale de sécurité alimentaire (NFSA).En France, le gouvernement a annoncé jeudi qu'il s'apprête à abattre lui aussi plus d'un million de volatiles dans les semaines à venir, pour lutter contre la recrudescence de l'influenza aviaire dans les élevages.Outre les Pays-Bas et la France, des foyers ont également été signalés en Belgique, au Royaume-Uni et en République tchèque.

