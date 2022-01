https://fr.sputniknews.com/20220124/les-sauveteurs-britanniques-ont-secouru-un-chien-a-laide-dune-saucisse-et-dun-drone-1054579276.html

Les sauveteurs britanniques ont secouru un chien à l'aide d'une saucisse et d'un drone

Les sauveteurs britanniques ont secouru un chien à l'aide d'une saucisse et d'un drone

Une saucisse suspendue à un drone a permis aux sauveteurs britanniques de secourir un chien qui risquait la noyade, coincé dans les marais depuis trois jours. 24.01.2022, Sputnik France

Les sauveteurs britanniques ont réussi à extirper un chien d'un marais grâce à une méthode insolite. Le jack russell terrier nommé Millie s’était enfui lors d’une promenade et s’est retrouvé coincé dans le marécage. L'animal ne répondait pas aux appels.Le chien a passé trois jours sans nourriture, et c'est la faim a aidé les sauveteurs. Ils ont attaché une saucisse à un drone et ont ainsi guidé la pauvre bête vers la terre ferme. d'après eux, s'ils n'étaient pas intervenus, Millie aurait pu se noyer à marée haute.

