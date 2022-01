https://fr.sputniknews.com/20220124/litalie-atteint-le-pic-de-la-vague-omicron-1054575842.html

L'Italie atteint le pic de la vague Omicron

L'Italie "semble avoir atteint le pic" de la vague Omicron qui "est en train de redescendre", a affirmé, lundi, le coordinateur de la campagne de vaccination... 24.01.2022, Sputnik France

italie

covid-19

variant omicron du covid-19

Cité par l'agence Ansa, le responsable a souligné qu'"il semble que nous avons atteint le pic de la courbe du variant Omicron et qu'elle est en train de descendre".Le pays avait recensé dimanche 139.000 nouveaux cas de Covid-19 en 24h contre 180.000/200.000 les jours précédents.L'Italie a été le premier pays européen à être touché par le coronavirus au début de l'année 2020 et compte l'un des bilans les plus lourds, avec plus de 143.000 morts.Plus de 87% des plus de 12 ans ont été vaccinés, selon les chiffres officiels des autorités.Début janvier, le gouvernement a pris de nouvelles mesures contre les personnes non vaccinées, qui ne peuvent se rendre au restaurant, au cinéma, aux clubs de sport ni prendre les transports publics. Et à partir du 15 février, elles ne pourront plus travailler, dans le public comme dans le privé.

