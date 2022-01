https://fr.sputniknews.com/20220124/renault-nissan-et-mitsubishi-vont-devoiler-un-nouveau-plan-electrique-1054572028.html

Renault, Nissan et Mitsubishi vont dévoiler un nouveau plan électrique

Renault SA, Nissan Motor Co et Mitsubishi Motors Corp prévoient de tripler leurs investissements pour développer conjointement des véhicules électriques (VE)... 24.01.2022, Sputnik France

Alors que les constructeurs automobiles historiques font face à la pression de nouveaux concurrents et à une évolution attendue de la demande vers les véhicules électriques, l'alliance franco-japonaise cherche à approfondir sa coopération.Les trois acteurs devraient annoncer jeudi un plan d'investissement de plus de 20 milliards d'euros (23 milliards de dollars) dans le développement de véhicules électriques au cours des cinq prochaines années, ont indiqué les sources.D'ici 2030, l'alliance devrait proposer plus de 30 nouveaux véhicules électriques à batterie reposant sur cinq plates-formes communes.Cette ambition s'ajoute aux 10 milliards d'euros que les partenaires a déjà dépensés en matière d'électrification de leur offre, ont précisé les deux sources au fait du plan.Le plan "Alliance to 2030" vise à mettre en oeuvre "une coopération intensifiée" entre les constructeurs automobiles avec une "vision partagée sur l'électrification et la mobilité connectée", a déclaré une source.Les cinq plates-formes communes devraient couvrir 90% des véhicules électriques que les entreprises prévoient de développer et lancer d'ici 2030.L'alliance des trois entreprises a déjà développé et partiellement déployé quatre plates-formes communes de véhicules électriques.Les constructeurs automobiles espèrent rendre les véhicules électriques compacts aussi abordables que les véhicules à essence de taille similaire, ont indiqué les sources.Ils devraient utiliser des batteries et d'autres composants clés en commun. L'alliance prévoit d'investir conjointement pour produire en France, en Grande-Bretagne, en Chine et au Japon un total de 220 gigawattheures de capacité de batterie d'ici 2030 dans le cadre du plan, ont indiqué les sources.En standardisant et en partageant les batteries, l'alliance espère réduire de moitié les coûts de fabrication des ces pièces.Les partenaires devraient également partager la technologie des batteries lithium-ion à l'état solide que Nissan a développée, ont précisé les sources.Les dirigeants de Renault, Nissan et Mitsubishi envisageaient d'annoncer le plan 2030 à l'automne dernier lors d'un événement au Japon, mais sa présentation a été reportée à cette semaine en raison d'une résurgence du COVID-19 dans le pays, ont indiqué les sources.

