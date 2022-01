https://fr.sputniknews.com/20220124/suite-aux-usa-la-france-conseille-de-reporter-les-voyages-non-essentiels-en-ukraine-1054572726.html

La France a conseillé lundi à ses ressortissants de reporter leurs voyages non essentiels vers l'Ukraine, en pleine escalade des tensions dans la région."Dans le contexte des tensions créées par la concentration de troupes russes aux frontières de l’Ukraine, il est recommandé de faire preuve d’une vigilance renforcée et il est formellement déconseillé de se rendre dans les zones frontalières du nord et de l’est du pays. Dans la mesure du possible, il est conseillé de différer les déplacements sans caractère indispensable ou urgent en Ukraine", recommande le ministère français des Affaires étrangères dans ses conseils actualisés aux voyageurs.Les États-Unis donnent le tonLe département d'État américain a ordonné dimanche soir l'évacuation des familles de ses diplomates en poste à Kiev et a déconseillé les voyages en Russie, alors que les tensions restent vives entre Moscou et les pays occidentaux qui redoutent une opération militaire russe dans le pays, ce que le Kremlin a démenti à plusieurs reprises.Londres a suivi le mouvement et annoncé le retrait d'une partie du personnel de son ambassade à Kiev. La ministre britannique des Affaires étrangères Liz Truss doit rencontrer lundi à Bruxelles le secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg. Le gouvernement japonais a exhorté ses ressortissants qui se trouvent actuellement en Ukraine à se tenir prêts à toute évolution éventuelle de la situation dans le pays et à prendre des mesures de précaution, a déclaré lundi le secrétaire en chef du cabinet japonais Hirokazu Matsuno.La Lettonie a déconseillé lundi à ses citoyens de se rendre en Ukraine et prévoit également d'évacuer le personnel de son ambassade à Kiev si nécessaire. Une mesure "prématurée" et "excessive" Du côté de l'Union européenne, le Haut Représentant pour les Affaires étrangères Josep Borrell a indiqué lundi qu'un départ des familles de diplomates européens basés en Ukraine n'était pas envisagé pour le moment. Il a ajouté attendre des informations du secrétaire d'État américain Antony Blinken, qui doit participer à une réunion ce lundi des ministres européens des Affaires étrangères à Bruxelles.D'après le New York Times, Joe Biden envisage d'envoyer entre 1.000 et 5.000 soldats dans les pays d'Europe de l'Est, sans exclure de renforcer encore les effectifs en cas de regain de tensions. Londres a accusé de son côté le Kremlin de chercher à installer un dirigeant pro-russe en Ukraine, ce que le ministère russe des Affaires étrangères a qualifié de désinformation.

