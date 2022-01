https://fr.sputniknews.com/20220124/tirs-contre-un-centre-culturel-islamique-en-allemagne-1054582895.html

Tirs contre un centre culturel islamique en Allemagne

Tirs contre un centre culturel islamique en Allemagne

Le Centre culturel islamique situé dans la ville allemande de Halle a été la cible de tirs à l’une arme pneumatique, lesquels n’ont fait ni blessé ni dégât. Le... 24.01.2022, Sputnik France

Plusieurs coups de feu ont été tirés ce lundi 24 janvier contre le Centre culturel islamique de Halle, en Saxe-Anhalt (est de l’Allemagne), sans faire de blessé, a annoncé la police locale.Selon les forces de l’ordre, un homme a utilisé une arme pneumatique en direction du bâtiment. Trois balles ont touché le rebord de la fenêtre et sont retombées au sol.Deux témoins oculaires ont indiqué que les tirs provenaient de l’immeuble résidentiel d'en face. Les policiers ont ensuite découvert une arme pneumatique chez l’un des habitants, un homme de 55 ans.Selon Die Zeit, ce dernier a été interrogé avant d’être relâché. Pour la police, l’homme ne serait pas impliqué dans des crimes à motivation politique. L’enquête se poursuit.Sur son compte Twitter, le Conseil central des musulmans d’Allemagne a dénoncé l’attaque, soulignant que la "haine des musulmans et le racisme ne sont pas que dans les paroles". L’Allemagne compte actuellement près de 4,7 millions de musulmans, ce qui en fait le deuxième pays ouest-européen pour le nombre de résidents de cette confession, après la France.Fusillade à HeidelbergL’incident de Halle est survenu le même jour que la fusillade dans la plus ancienne université d’Allemagne, celle d’Heidelberg, qui a fait un mort et trois blessés. L’auteur de l’attaque, un étudiant en biologie de 18 ans, de nationalité allemande, au casier judiciaire vierge, s’est suicidé.La police a fouillé le domicile du tireur mais il est trop tôt pour connaître avec certitude le mobile de cet acte, a fait savoir le procureur régional.

