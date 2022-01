https://fr.sputniknews.com/20220124/un-yak-robot-bionique-expose-par-des-ingenieurs-chinois---video-1054578198.html

Un yak robot bionique exposé par des ingénieurs chinois - vidéo

Un yak robot bionique exposé par des ingénieurs chinois - vidéo

La chaîne de télévision CCTV a diffusé les images d'un robot bionique conçu par des ingénieurs chinois et capable de transporter jusqu'à 160 kg en terrain...

Dans les pas du groupe américain Boston Dynamics, des ingénieurs chinois ont développé ce que la chaîne de télévision CCTV qualifie de "plus grand robot bionique à quatre pattes au monde":Ce robot bionique, en forme de yak, est capable de se déplacer à une vitesse allant jusqu’à 10 km/h et de transporter jusqu’à 160 kg aussi bien dans l’herbe, dans le sable que dans la neige.Parmi les missions potentielles de l’engin figurent le transport de divers équipements et la reconnaissance en terrains dangereux et difficiles d’accès, notamment en montagne, indique CCTV. Les dimensions exactes du robot bionique ainsi que son fabricant n’ont pas pour l’heure été précisés.Le chien robot de XiaomiPour le moment, la demande en robots bioniques ne peut pas être considérée comme vraiment élevée, ce qui est en majeure partie lié aux prix des modèles proposés. Par exemple, le chien conçu par Boston Dynamics coûte près de 75.000 dollars (environ 66.000 euros).Or, ces derniers mois, des appareils plus chers ont eux aussi vu le jour. Ainsi, le CyberDog présenté par le groupe Xiaomi en août 2021 est commercialisé au prix bien plus modeste de 1.500 dollars (1.300 euros). Obéissant à plusieurs commandes vocales, il a été doté d’ailleurs d’un code source ouvert pouvant être librement révisé et modifié.

