https://fr.sputniknews.com/20220124/une-femme-juge-nommee-a-la-cour-supreme-du-pakistan-1054576311.html

Une femme juge nommée à la Cour suprême du Pakistan

Une femme juge nommée à la Cour suprême du Pakistan

Une femme juge a été nommée lundi à la Cour suprême du Pakistan, une première dans l'histoire du pays. 24.01.2022, Sputnik France

2022-01-24T15:30+0100

2022-01-24T15:30+0100

2022-01-24T15:30+0100

pakistan

femmes

juges

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/0c/1044756856_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_ae8784702982ec1dc071d253ff8c6923.jpg

La juge Ayesha Malik a prêté serment lundi à Islamabad et siègera désormais aux côtés de 16 hommes au sein de la plus haute instance judiciaire du pays.Mme Malik a fait ses études à l'université de Harvard aux Etats-Unis et a servi comme juge à la Haute cour de Lahore, dans l'Est du Pakistan, ces 20 dernières années.La nomination d'Ayesha Malik pourrait ouvrir la voie à d'autres femmes vers la Cour suprême, historiquement conservatrice.

pakistan

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

pakistan, femmes, juges