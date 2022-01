https://fr.sputniknews.com/20220124/une-touriste-neerlandaise-fait-un-salut-nazi-sur-le-site-dauschwitz-birkenau-1054573710.html

Une touriste néerlandaise fait un salut nazi sur le site d’Auschwitz-Birkenau

Le parquet polonais a sanctionné une Néerlandaise de 29 ans pour avoir fait le salut nazi sur le site de l'ancien camp d’extermination d'Auschwitz-Birkenau... 24.01.2022, Sputnik France

musée auschwitz-birkenau

holocauste

camp de concentration d'auschwitz

salut nazi

Une touriste néerlandaise de 29 ans, visitant le site de l'ancien camp d’extermination d'Auschwitz-Birkenau en Pologne le 23 janvier, a décidé de poser pour une photo devant l’entrée principale de ce symbole de l'Holocauste, devant l’arche arborant l’inscription "Arbeit Macht Frei" ("le travail rend libre") en faisant un geste ressemblant au salut nazi. Un acte remarqué par les gardiens du site qui en ont informé les forces de l’ordre, rapporte la police locale.Emmenée dans les locaux de police puis interrogée, elle a été inculpée pour propagation du nazisme. Elle a plaidé coupable. Son mari, 30 ans, qui a pris les photos, a également été interrogé, mais en tant que témoin.En guise d’explication, la touriste a avancé une "mauvaise blague", selon le porte-parole de la police polonaise Bartosz Izdebski, cité par TVN24.Le parquet lui a infligé une amende, rapporte l'agence de presse polonaise PAP. La touriste a été libérée.Six mois de prisonIl y a quelques années, pour le même délit, deux étudiants turcs avaient été condamnés à six mois de prison avec sursis.Tous deux âgés de 22 ans, ils faisaient alors leurs études en histoire à Budapest. Ils avaient été interpellés devant l'entrée principale en décembre 2013 après s’être photographiés en train de faire le salut nazi "heil Hitler".Poursuivis pour "propagation du nazisme" et "profanation d'un lieu de mémoire", les deux jeunes avaient également été condamnés à une amende et à la confiscation du téléphone portable qui avait servi à prendre des photos.

