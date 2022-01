Burkina Faso: coup d’État militaire en direct

Le Burkina Faso est l’un des États les plus pauvres d’Afrique. Le pays est enclavé et ne dispose pas de ressources minérales importantes. 90% de la population pratique une agriculture de subsistance primitive. Plus des deux tiers de la population est analphabète et plus de la moitié vit sous le seuil de pauvreté. L’âge moyen est de 18 ans et l’espérance de vie d’environ 60 ans.

Sur la photo: un sympathisant des militaires brandit un drapeau national à Ouagadougou.

*Organisation terroriste interdite en Russie.