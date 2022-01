https://fr.sputniknews.com/20220125/burkina-faso-les-putschistes-face-a-lenjeu-securitaire-1054599213.html

Burkina Faso: les putschistes face à l’enjeu sécuritaire

Nouveau coup de force au Burkina Faso. Lundi 24 janvier 2022, un groupe de militaires conduit par le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, a renversé Roch Marc Christian Kaboré qui avait été réélu pour un second mandat en novembre 2020. Des militaires en tenue de combat sont apparus dans la soirée à la Radiodiffusion Télévision du Burkina (RTB) pour annoncer la création du Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration (MPSR) qprésidé par le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Le porte-parole du MPSR annonce la suspension de la Constitution, la dissolution du gouvernement et celle de l’Assemblée nationale. L’ordre constitutionnel est gelé. Les Burkinabé prennent également connaissance de la lettre de démission du désormais ex-Président sur la page Facebook de la télévision publique.Crise sécuritaireLes putschistes ont justifié leur acte par l’incapacité du chef de l’Étatà assurer la sécurité du pays. Le Burkina Faso fait face depuis 2015 à la menace terroriste provoquée par des groupes djihadistes qui agissent dans le Sahel. Les régions du nord, à la frontière avec le Mali et le Niger, sont les plus visées par les attaques terroristes contre les villages. Une situation qui a provoqué le déplacement interne de plus d’un million et demi de personnes. Leslie Varenne, directrice de l’Institut de veille et d’étude des relations internationales et stratégiques (IVERIS), explique à Sputnik que la question sécuritaire reste au centre de la problématique burkinabé. Selon elle, il existe des points communs entre le Burkina Faso et le Mali, tous deux étant déstabilisés par la situation sécuritaire et où l’armée a pris le pouvoir par la force, sauf que la grande différence est dans l’état d’esprit de la population.Le contexte sécuritaire s’est compliqué ces dernières années avec l’apparition des Koglweogos, des milices chargées de lutter contre les groupes terroristes et de faire face au banditisme. Leur création avait été encouragée par le Président Roch Marc Christian Kaboré afin d’agir là où les forces armées ne pouvaient intervenir. Mais les Koglweogos sont devenus incontrôlables et ont fini par exacerber les conflits ethniques. Leurs membres sont accusés d’avoir commis des meurtres et de nombreux abus contre les populations.Leslie Varenne relève que "le scrutin qui a permis à Roch Marc Christian Kaboré d’être réélu en 2020 n’était pas un modèle de transparence." De plus, pendant la campagne électorale pour son deuxième mandat, il s’était engagé à lancer un processus de réconciliation nationale. Finalement, il n’en a rien été et de surcroît, il a organisé le procès de l'ancien Président Thomas Sankara dans un pays déjà très déstabilisé. Sur le plan international, les réactions de l’Union africaine et de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) se caractérisent par un manque de fermeté à l’adresse des putschistes.Même si elle se montre moins ferme au lendemain des coups de force, la CEDEAO fait néanmoins en sorte de réagir sévèrement par la suite en imposant des sanctions. C’est le cas notamment face au Mali. Reste qu’un putsch contre Roch Marc Christian Kaboré était donc prévisible. Une tentative de "déstabilisation des institutions de l’EÉtat " conduite par le lieutenant-colonel Emmanuel Zoungrana avait été déjouée le 10 janvier. Selon le média Africa Confidential, dans un article publié mardi 25 janvier, les autorités françaises travaillaient sur un scénario similaire " depuis le mois de septembre 2021 ". Paris, qui dispose d’une base de forces spéciales au Burkina Faso, aurait proposé au Président déchu de "l’exfiltrer " vers un pays voisin en cas de "prise de pouvoir par les armes". Une proposition rejetée par Roch Marc Christian Kaboré.

