https://fr.sputniknews.com/20220125/can-2022-une-bousculade-devant-un-stade-de-yaounde-fait-plusieurs-morts-1054584853.html

CAN-2022: une bousculade devant un stade de Yaoundé fait plusieurs morts

CAN-2022: une bousculade devant un stade de Yaoundé fait plusieurs morts

Huit personnes ont péri et des dizaines d'autres ont été blessées, lundi, lors d'une bousculade à l'entrée du stade Olembé, à Yaoundé, qui a abrité les... 25.01.2022, Sputnik France

2022-01-25T06:50+0100

2022-01-25T06:50+0100

2022-01-25T06:50+0100

afrique

décès

bousculade

yaoundé

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0e/1054425838_0:102:3277:1945_1920x0_80_0_0_d71df1259c2d19bcc366eb45962013f2.jpg

"Huit décès sont enregistrés", selon un rapport du ministère de la Santé. Un premier bilan fourni plus tôt par la télévision d'Etat faisait état d'un "demi-douzaine de morts et des dizaines de blessés".Les victimes ont été "immédiatement transportées" à bord d'ambulances mais "le trafic routier intense, a ralenti le transport", selon le rapport.Un bébé aurait également été piétiné par la foule, selon le ministère de la Santé. Le nourrisson, "immédiatement extirpé et conduit à l'hôpital général de Yaoundé" se trouve dans un état "médicalement stable".

afrique

yaoundé

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

afrique, décès, bousculade, yaoundé