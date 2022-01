https://fr.sputniknews.com/20220125/des-sanctions-exemplaires-pour-les-militaires-ayant-fait-un-rodeo-pres-dun-camp-de-migrants-1054600209.html

Des sanctions "exemplaires" pour les militaires ayant fait un rodéo près d’un camp de migrants

L’Armée de terre a annoncé avoir pris des mesures "exemplaires" contre les militaires filmés en décembre en train d’enchaîner des dérapages à bord d’un 4x4... 25.01.2022, Sputnik France

En décembre dernier, des images d’un 4x4 militaire enchaînant les dérapages près d’un campement de migrants à Calais avaient suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux. Moins d’un mois après, l’armée a annoncé avoir pris des sanctions à l'encontre de ceux qui se trouvaient au bord du véhicule, rapporte La Voix du Nord.Il s’agit de militaires de l’opération Sentinelle, précise le quotidien régional. Contacté par le journal, l’Armée de terre, dont le véhicule a été impliqué dans l’incident, s’est abstenu de communiquer les détails des sanctions disciplinaires prises à leur encontre, tout en soulignant qu’elles avaient été "exemplaires".Un tollé en ligneSur une séquence filmée par le journaliste Louis Witter et diffusée sur Twitter le 19 décembre, un véhicule militaire enchaînait dérapages et pointes de vitesse dans un campement de migrants près de la zone de la Turquerie, avant de s'embourber dans une ornière.Des migrants avaient fini par aider les militaires pour dégager leur 4x4 de la boue. Face au tollé sur les réseaux sociaux, le commandement a qualifié "d’inadmissible" la scène et expliqué avoir ouvert une enquête le jour même de l’incident.Plusieurs élus de l’opposition s’étaient également indignés après la diffusion de ces images. "Des femmes, des hommes et surtout des enfants ont peur, ont faim et ont froid. Et à quelques mètres des militaires font joujou avec leur 4x4. C’est honteux", a déploré la députée européenne EELV Karima Delli.Son collègue David Cormand avait pour sa part regretté que "des camps de réfugiés servent de défouloirs à des nervis désœuvrés qui déshonorent l’uniforme".

france, calais, migrants, opération sentinelle, armée de terre