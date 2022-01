https://fr.sputniknews.com/20220125/discorde-et-guerre-civile-louis-aliot-sattaque-a-darmanin-et-macron-1054593679.html

"Discorde et guerre civile": Louis Aliot s'attaque à Darmanin et Macron

"Discorde et guerre civile": Louis Aliot s'attaque à Darmanin et Macron

Si Gérald Darmanin a estimé qu’en cas d’arrivée aux responsabilités de Marine Le Pen, "ce sera la discorde nationale, puis la guerre civile", le vice-président... 25.01.2022, Sputnik France

2022-01-25T19:11+0100

2022-01-25T19:11+0100

2022-01-25T19:11+0100

présidentielle 2022

sondage

marine le pen

emmanuel macron

louis aliot

présidentielle française 2022

gérald darmanin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/19/1054593171_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_3c7a7c0950da7152cf7f6bd390e35a7a.jpg

Le numéro deux du Rassemblement national (RN), Louis Aliot, a pris la défense de la chef de son parti, accusée ce week-end par Gérald Darmanin d’être "la personne la plus dangereuse pour le pays", puisqu’elle est "la plus susceptible de se qualifier au second tour".Alors que le ministre de l’Intérieur a jugé qu’en arrivant aux responsabilités, Marine Le Pen attiserait "la discorde et la guerre civile", M.Aliot se dit certain qu’il "se trompe" et renvoie la faute sur les personnalités au pouvoir.Pour le maire de Perpignan, "si nous avions un État fort dans une République française qui défend des principes, son autorité, sa laïcité […], cela permettrait un retour à l’équilibre et à la raison".Parmi les macronistes, Gérald Darmanin n’est pas le seul à avoir ciblé Marine Le Pen pendant la campagne de la présidentielle. Dans une interview accordée au Parisien, le président de l’Assemblée nationale, Richard Ferrand, a jugé que la chef de file du RN n’était pas "dans le champ de l’humanisme ni de l’avenir".Que disent les sondages?Le Rassemblement national a perdu ces dernières semaines nombre de figures ayant préféré rallier le parti Reconquête d’Éric Zemmour, dont par exemple l’ancien porte-parole du RN Jean Messiha ou encore l’eurodéputé RN Gilbert Collard. Si celui-ci ne pense pas avoir "trahi" Marine Le Pen, cette dernière fustige la "manière déplorable" avec laquelle il a quitté les rangs du parti.Or, malgré ces départs, la candidate à la présidentielle est plutôt bien placée dans divers sondages. Selon une enquête "rolling" Ifop-Fiducial pour Paris Match, LCI et Sud Radio publiée le 24 janvier, si l’élection s’était tenue dimanche dernier, Emmanuel Macron aurait obtenu au premier tour 24,5% (-1 point en trois jours), dépassant la candidate du RN à 18% (+0,5) et celle des Républicains à 16,5% (=).La présidente du RN a également bien avancé dans les sondages présentant la cote de popularité des personnalités politiques. Si Emmanuel Macron a perdu quatre points, selon le baromètre mensuel de l’Ifop effectué pour le JDD et selon le tableau de bord Ifop-Fiducial pour Paris Match et Sud Radio, Marine Le Pen a gagné huit points dans le dernier. Elle a 40% de "bonnes opinions" et n’a jamais été aussi bien placée.

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maria Balareva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103486/88/1034868896_1167:468:1510:809_100x100_80_0_0_6b001d57ca5dde073027240b11d7f732.jpg

Maria Balareva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103486/88/1034868896_1167:468:1510:809_100x100_80_0_0_6b001d57ca5dde073027240b11d7f732.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maria Balareva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103486/88/1034868896_1167:468:1510:809_100x100_80_0_0_6b001d57ca5dde073027240b11d7f732.jpg

sondage, marine le pen, emmanuel macron, louis aliot, présidentielle française 2022, gérald darmanin