Elle propose 500.000 dollars à une mère pour acheter son enfant dans un supermarché

Au Texas, la police a interpellé une femme qui en avait abordé une autre dans un supermarché Walmart, lui proposant d’acheter l’un de ses bébés pour 500.000... 25.01.2022, Sputnik France

2022-01-25T10:48+0100

2022-01-25T10:48+0100

2022-01-25T10:53+0100

enfants

texas

enlèvement

faits divers

La police texane a arrêté une femme de 49 ans qui avait tenté d’acheter un enfant au supermarché le 13 janvier à Crockette (Texas), rapporte NBC, les faits ayant été rendus publics que récemment.Selon les éléments de l’enquête, alors qu’elle se trouvait dans une file d’attente d’un supermarché Walmart, l’intéressée s’est approchée d’une femme avec deux bébés, l’un âgé de 12 mois installé dans un caddie, l’autre dans un siège-auto, et a commencé à faire des commentaires sur le plus petit des deux, notamment sur ses yeux bleus et ses cheveux blonds. Puis elle a demandé à la mère si elle pouvait l'acheter pour 250.000 dollars, relate le média local Click2Houston, précisant qu’elle disposait du montant en liquide dans sa voiture.Elle augmente son offreLa mère a refusé, mais la femme a insisté, augmentant son offre à 500.000 dollars et menaçant de prendre le bébé, poussant la mère de famille à quitter le supermarché et à signaler l’incident aux autorités.Interpellée, l’intéressée a été inculpée pour vente ou achat d'un enfant. Elle a été libérée le 20 janvier sous caution (50.000 dollars). Selon la loi américaine, en cas de condamnation, elle peut écoper d’une amende de 10.000 dollars et d’une peine de deux à 10 ansde prison.À noter que parfois, le scénario inverse se produit: en 2019, une Américaine habitant Corpus Christi (toujours au Texas) a été condamnée à six ans de prison pour avoir vendu son fils de 7 ans contre 2.500 dollars pour régler des dettes liées à la drogue, et avoir négocié la vente de deux autres de ses enfants. Dans la plupart des cas, il s’agit de personnes démunies et/ou toxicomanes.

texas

enfants, texas, enlèvement, faits divers