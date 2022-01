https://fr.sputniknews.com/20220125/geants-numeriques-us-des-censeurs-qui-veulent-garder-bonne-conscience-1054591709.html

Géants numériques US, "des censeurs" qui veulent "garder bonne conscience"

Depuis quatre jours, Facebook bloque les nouvelles publications sur la page en arabe de l’agence Sputnik. Pour le président de l’Observatoire des journalistes... 25.01.2022, Sputnik France

Sans aucune explication, Facebook a bloqué le 21 janvier dernier la possibilité de publier pour Sputnik en arabe. Contacté par la rédaction, le réseau social s’est contenté de mentionner les "critères de la communauté" du réseau social.C’est la première fois que Sputnik Arabic fait objet de tels reproches et aucune publication n’a récemment été signalée comme violant les règles du réseau social. Par le passé, un signalement et un blocage ont touché une vidéo sur la vie du général iranien Qassem Soleimani, tué par une frappe américaine. Elle avait été publiée par Sputnik en arabe après la mort de celui-ci, en janvier 2020.Claude Chollet, président de l’Observatoire des journalistes et de l’information médiatique (OJIM), n’est pas surpris par la démarche du réseau social américain. Et ce pour deux raisons.Monopole des réseaux sociaux USLa première est "géopolitique". Selon lui, le conflit "qui rentre peut-être dans une phase aiguë" entre les États-Unis et la Russie, "en particulier autour de l’Ukraine", pourrait expliquer l’attitude de Facebook.Sur ce plan des relations internationales, notre interlocuteur cite également "l’instabilité géopolitique" au Moyen-Orient et plus particulièrement le conflit au Yémen, où "l’Arabie saoudite n’arrive absolument pas à réduire les rebelles houthis, alors qu’elle a des moyens considérables".Blocage géopolitiqueLe deuxième phénomène qui aurait mené au blocage de Sputnik Arabic est "bien connu", mais il s’accélère. Pour Claude Chollet, "il s’agit d’une opération de censure" de la part des réseaux sociaux américains tels que Twitter, YouTube et Facebook. Une censure qui s’inscrit dans le contexte des tensions internationales. Ces géants numériques, "très largement favorables à l’impérium américain", déterminent in fine "ce que tout le monde a le droit d’écouter, de lire, d’entendre, de regarder".Créées il ya une vingtaine d’années, "pendant au moins dix ans, ces plateformes ont été un formidable espace de liberté", rappelle notre interlocuteur. Ce qui n’est plus le cas aujourd’hui, car une transformation idéologique s’est opérée, selon lui:Pour éviter de nouveaux avertissements, Sputnik Arabicn’a rien publié sur sa page concernant le Corps des gardiens de la révolution islamique ou la pandémie de coronavirus, se limitant aux articles sur les bienfaits du jus de carotte, des bains froids pour renforcer le système immunitaire et sur les effets du café sur le système digestif.Pour le féru des sciences politiques, de même que le latin était "la langue commune mondiale au Moyen Âge" aujourd’hui, on "parle le Facebook, on parle le Twitter ou on parle le YouTube". Ce qui fait la force de ces géants numériques.Combattre la censure des GAFAMLa page Facebook en arabe de Sputnik compte 2,3 millions d’abonnés et risque d’être instantanément supprimée d’un trait de plume.Pour le président de l’OJIM, "les censeurs" veulent non seulement pouvoir pratiquer la censure, mais "garder bonne conscience". Et il propose un moyen de combattre ces agissements des GAFAM:

