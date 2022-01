https://fr.sputniknews.com/20220125/hors-de-controle-un-telesiege-force-plus-de-100-personnes-a-sauter--video-1054587427.html

Hors de contrôle, un télésiège force plus de 100 personnes à sauter – vidéo

Le genre d’incident qui pourrait en dissuader certains de commencer le ski alpin. Dans une station de ski en Corée du Sud, des passagers d’un télésiège, devenu... 25.01.2022, Sputnik France

Une pente qui n’aura pas été douce... La panne qu’un télésiège a connue à la station de ski Bears Town Ski Resort en Corée du Sud pourrait détourner les touristes de ses pistes.Le week-end dernier, un télésiège a dysfonctionné, obligeant une centaine de personnes à sauter, comme en témoigne une vidéo prise sur les lieux.Hors de contrôle, l’appareil a commencé à fonctionner en marche arrière, les sièges s'entassant les uns sur les autres. Paniqués, les passagers ont dû sauter dans la neige pour éviter le choc, créant parfois un carambolage humain.Mesures prises après l’accidentLes responsables ont appelé les secours. Suite à l’accident, un garçon de 7 ans a eu des contusions légères. Il a été transporté à l'hôpital par mesure de précaution.Une enquête a été ouverte pour déterminer les raisons de cet incident technique. Les autorités locales n'ont pas encore trouvé d'explication.Un télésiège fou provoque un accident spectaculaireAu cœur de la plus grande station de ski de Géorgie, Goudaouri, des vacanciers avaient été pris de cours en mars 2018. Des skieurs embarqués sur un télésiège inarrêtable étaient parvenus à sauter juste à temps.Une vidéo amateur a montré que certains touristes avaient eu plus de chance en tombant au sol mais que d’autres avaient été éjectés brutalement. Les sièges avaient fini leur course empilés les uns sur les autres. La remontée mécanique avait fini par s'arrêter.Six personnes avaient été blessées, selon le gouvernement géorgien. Deux personnes, dont une femme enceinte, avaient eu des blessures assez graves.Les stations de ski françaises restent épargnées par ce genre d’accidents. Les télésièges sont soumis à la réglementation du ministère des Transports et plus particulièrement du STRMTG, chargé de la mise en service et du contrôle de toutes les remontées mécaniques, du téléphérique au téléski.

